La tortue Nesta fait le tour de l'île avant de reprendre le large

1. Pamphlétaire le 04/06/2019 18:33



C'est le tour pour dire adieu...et merci! Et on dit que les tortues n'ont pas de mémoire, de cerveau pour se souvenir des soins prodigués?



Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter,

Pour dormir et pour écouter

D'où vient le vent, il (le lièvre) laisse la tortue

Aller son train de sénateur.

La Fontaine(Jean de) 1621- 1695, Fables, VI, 10.



Faut-il voir dans cette fable la lenteur de la tortue et des sénateurs?