La dynamique du numérique

« Dans le cadre de mon travail, c’est intéressant d’être au courant de ce qui existe pour pouvoir proposer plus de solutions digitales. À titre personnel, je me renseigne pour une association sportive pour pouvoir développer des applications mobiles. Au niveau du contexte local, c’est important pour nous d’avoir ces chiffres-là, sur le digital sur le territoire. C’est très intéressant. Je suis plus particulièrement à la recherche de contacts sur ces rencontres.J’ai appris beaucoup de choses sur les aides disponibles. Ça m’a aussi confortée sur ce qui existe à La Réunion et ce qui allait se faire. C’est vraiment bénéfique pour nous. »« Je suis chargé d’affaires dans une société de formation. On a développé des plateformes numériques de e-learning qui viennent en complément de la formation présentielle.Les Régionales du Numérique sont l’occasion d’en savoir plus sur les différents types de financement, et tout particulièrement le chèque numérique.Nos clients sont intéressés par tout cet accompagnement à la transformation numérique et sont à la recherche de financements. Notre but est donc de mieux connaître et comprendre les démarches pour pouvoir accompagner au mieux nos clients et, qu’à terme, ils puissent mieux bénéficier de nos actions de formation et de nos plateformes.Cette matinée a aussi été l’occasion de me renseigner sur le digital à La Réunion : qu’est ce qui change ? Quelles sont les nouvelles normes ? Et enfin, me documenter sur l’accompagnement possible pour notre très petite entreprise sur le développement et l’optimisation de nos plateformes numériques. »La Région Réunion est membre du consortium Hub UltraNumérique porté par l’association locale Solidarnum.Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel à projets « Hubs France Connectée » organisé par la Caisse des Dépôts (CDC), aux côtés de 10 autres projets répartis sur toute la France et bénéficie ainsi d’une dotation de 359 000 € de la CDC.L’objectif est de coordonner au niveau du territoire les différents acteurs de la médiation numérique (collectivités locales, services de l’État, associations de terrains, entreprises...), de soutenir leurs actions en mobilisant différentes sources de financement, et enfin de contribuer au suivi de l’impact et à l’évaluation des dispositifs et politiques locales en matière d’inclusion numérique. L’inclusion numérique est une démarche qui a pour but de rendre le numérique accessible à chaque individu (principalement la téléphonie et internet) et à transmettre les compétences numériques qui permettront aux usagers de faire de ces outils un levier de leur insertion sociale et économique.Aussi, cette initiative s’inscrit pleinement dans l’engagement de la collectivité en faveur de la lutte contre les inégalités sociales, en accompagnant les publics les plus fragiles dans l’utilisation du numérique.➜ DIRECTION DE L’INNOVATION ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE> 0262 92 29 13> 0262 48 28 86