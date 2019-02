La vente de singes pour servir de cobayes, un commerce florissant à Maurice

Le 14/02/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 1757

Vous l'ignorez sans doute, mais l'ile Maurice est le deuxième exportateur mondial de macaques à longues queues, derrière la Chine.Chaque année, ce sont plus de 7 000 individus de cette espèce de singes qui sont envoyés dans divers pays, dont l’Amérique et certains pays européens pour des tests médicaux. Et c'est un business qui rapporte beaucoup d'argent : plus d'un milliard de roupies tous les ans !Ce qui a justifié que nos confrères de Zinfos Moris consacrent un dossier au sujet.