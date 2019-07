La vigilance forte houle levée mardi à 8h

Le 15/07/2019 | Par N.P | Lu 139

Le nouveau train de houle australe de Sud-Sud-Ouest arrivée ce lundi donne des vagues moyennes qui atteignent 4m cet après-midi et la nuit prochaine, indique Météo France. Les vagues les plus hautes pourront atteindre 7 à 8m. Les impacts à la côte devraient être plus marqués vers le milieu de la nuit prochaine, au moment de la marée haute.



Les zones concernées vont de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. Cette vigilance sera levée demain mardi 16 juillet 2019 à 08h locales.



Ce bulletin est le dernier pour cet événement.