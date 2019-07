La ville de Saint-Paul rend hommage à Jean Louisin

Le 11/07/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 78

Entré au service de l’État civil à la mairie de Saint-Paul en 1953, Jean Louisin constitue une figure bien connue de la commune. La cité saint-pauloise salue la mémoire de l’homme décédé en janvier 2019 à l’âge de 85 ans.

La collectivité va prochainement donner son nom à la salle de réunion « DGS », située à la mairie centrale. Une décision issue d’une délibération adoptée au dernier conseil municipal saint-paulois du 4 juillet 2019.Cette dénomination se tiendra en présence de la famille Louisin. Un hommage à Georges-Mary Jean Louisin en raison de son importante contribution à la vie sociale et sportive de Saint-Paul. Il effectuait la majeure partie de sa carrière « à » l’État civil.Ce Saint-Paulois participait d’ailleurs à la création de la section sportive de l’Association sportive des employés communaux (ASEC) et à celle du club de volley des Aigles blancs à la fin des années 50.Également photographe et peintre, il exposait ses œuvres. Notamment en 2007 lors de l’édition des Journées du patrimoine mais aussi à l’hôtel de ville de Saint-Denis en 1964 et en 1968 à l’occasion du Salon des indépendants.La maison familiale des Louisin abrite plusieurs de ses tableaux, accrochés aux murs. Des toiles représentant des flamboyants, arbres qu’il affectionnait particulièrement. Jean Louisin reproduisait également des paysages, des lieux emblématiques ou des scènes de vie du Saint-Paul et de La Réunion lontan. À la Plaine, à Saint-Gilles, au Bernica, à Fond de puits, au cimetière marin…Autre corde à son arc : la réalisation de photographies des événements festifs de l’époque. L’artiste effectuait également l’animation commerciale en ville.L’ancien employé communal, éclectique et véritable touche-à-tout, apparaissait comme un témoin privilégié de la société réunionnaise, entrée dans la modernité, et de la société réunionnaise, il y a une cinquantaine d’années.À tel point qu’il était même devenu l’un des « architectes » de la valorisation du cimetière marin de Saint-Paul. Lieu où il était inhumé en janvier 2019.Une vie riche en créations et une vie passée à œuvrer au service du bien commun. Raison pour laquelle la ville de Saint-Paul tient à rendre hommage à la mémoire de Jean Louisin.Nous publions une galerie photos de plusieurs de ses tableaux et des clichés de lui Admirez le travail !