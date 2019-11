La ville de St-Pierre célèbre la journée internationale des droits de l’enfant ce mercredi

Le 19/11/2019 | Par Ville de Saint-Pierre | Lu 386

Ce mercredi 20 novembre la ville de Saint-Pierre célèbre la journée internationale des droits de l’enfant. Une initiative de l’Unicef à laquelle la ville a tenu à participer.

De 9h à 16h, le complexe sportif Casabona servira de cadre à cette manifestation de « Ville Amie des Enfants » portée par l’Unicef. Saint-Pierre a effectivement tenu à répondre présent à ce projet où les élus locaux sont encouragés à faire progresser l’application de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant en développant des actions innovantes sur leurs territoires.



Des choix de politique qui doivent pouvoir apporter des réponses plus adaptées aux situations que vivent des enfants au quotidien, en particulier les plus fragiles d’entre eux. Dans une ville amie, des enfants et adolescents doivent pouvoir être considérés comme des experts de leurs propres besoins, comme des acteurs à part entière de la vie de la collectivité.



Mercredi 20 novembre - De 9h à 16h, au complexe sportif Casabona