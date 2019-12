La ville du Port remporte la 2ème édition des Jeux Interco !

Le 09/12/2019 | Par TCO | Lu 282

La piscine de Plateau Caillou a accueilli ce samedi 7 décembre, les Jeux interco du TCO.



Des équipes des villes de l’Ouest, La Possession, Le Port, St Paul et St Leu se sont affrontées sur des épreuves aquatiques, ludiques et sportives : aquazumba, équilibristes, courses relais, aquaquiz, jeux d’adresse et de vitesse,…



C’est la ville du Port qui a remporté cette 2ème édition.



1er : Ville de Le Port 2e : Ville de St Paul 3e : Ville de St Leu 4e : Ville de La Possession Voici le classement des Jeux Interco du TCO :