La visite présidentielle vue par la presse nationale

Macron face à la réalité sociale



"La Réunion: Emmanuel Macron face à la grogne", titre BFM. "En voyage dans plusieurs départements et régions d'Outre-mer, Emmanuel Macron est, depuis mercredi, sur l'Île de la Réunion, où il a été accueilli par une grève générale. Ce jeudi matin, le chef d'État a effectué une visite surprise dans un quartier populaire de la ville de Saint-Denis où il a échangé avec des habitants".

Des habitants remontés

" Macron face à un habitant à La Réunion : 'Vous faites un one-man-show ou vous voulez discuter ?'",

L'Obs. "Lors d’une visite surprise dans un quartier populaire de Saint-Denis, le chef de l’Etat a parlé emploi et éducation à des habitants qui réclament du concret".

Heurts en marge de la visite

Le Monde :

Visite présidentielle oblige, toute la presse nationale était sur notre île. La rencontre "imprévue" aux Camélias, la grève générale, les annonces sur l'emploi, les heurts survenus dans la soirée... les principaux thèmes de la journée de jeudi ont été relayés dans toute la France, les médias soulignant les difficultés sociales et la colère des habitants. La phrase sur le voile a également fait couler beaucoup d'encre. Revue de presse.lit-on dans. "Le chef de l’Etat était en visite dans ce département où 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté et où les prix sont plus élevés de 7 % qu’en métropole".lit-on sur le. "Le chef de l'État a fait une visite surprise dans le quartier rénové des Camélias à Saint-Denis. Et ce n'était pas de tout repos."écrit, affiche. "Le chef de l’État a dialogué pendant plus d’une heure avec des habitants de Saint-Denis, dans une île frappée par le chômage".titre. "Alors qu’Emmanuel Macron achevait son deuxième jour de visite à La Réunion, plusieurs quartiers se sont embrasés, jeudi soir, au Port et à Saint-Denis", lit-on dans. "Des heurts ont éclaté jeudi soir entre une centaine de jeunes et des forces de l'ordre. Des poubelles et des voitures ont été brûlées".rapporte. "Au deuxième jour de visite d’Emmanuel Macron sur l’île de La Réunion, des heurts ont éclaté dans la soirée de jeudi. Les quartiers du Chaudron à Saint-Denis et de la Rivière des Galets au Port ont été en proie à des tensions entre jeunes et forces de l’ordre".titre. "Sur l’île de La Réunion, le blocage et les émeutes constituent le symptôme éruptif d’un malaise profond : l’outre-mer français dans son ensemble fait face à des crises commerciales, écologiques et identitaires, auxquelles doit aussi se préparer l’Hexagone".