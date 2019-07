La zone perturbée "01/96S" à 1600km au Nord-est de la Réunion pourrait s'intensifier un peu selon le CMRS

Le 23/07/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 226

Le CMRS et le JTWC suivent ce système

REUNION

Bonsoir toutes et tous!

forte tempête tropicale nommée ABELA

2019 JUILLET 23 23hImage satellite: la zone perturbée "" est capturée ici par le satellite Météosat à 23h. La convection s'est quelque peu renforcé au coeur du système.Le CMRS de la Réunion vient d'émettre un premier bulletin concernant la zone perturbée que nous suivons depuis quelques jours dans la région de Diégo Garcia.A 22heures ce soir le système était positionné autour des points 13.5°Sud et 68.6°Est ce qui le placeà 890KM au Nord Nord Est de RODRIGUESà 1400KM au Nord Est de Port Louisà 1630KM au Nord Est de Saint Denis.Numéroté 1 par le CMRS et référencé comme zone suspecte 96S par la Navy US ce système se déplace rapidement vers le Sud Ouest à plus de 25km/h.A l'heure actuelle la zone perturbée demeure assez mal organisée avec une large circulation dépressionnaire et un centre mal défini.Elle pourrait s'intensifier au cours des prochaines 12 à 24heures jusqu'au stade de dépression tropicale voire de tempête tropicale modérée de premier stade.En effet les vents en altitude ( le cisaillement vertical) seront moins défavorables pendant une courte période et la température de surface de l'océan restera suffisante encore autour de 27/28°.Mais rapidement dans sa descente vers des latitudes plus élevées l'océan va se rafraîchir et les vents en altitude redeviendront défavorables.ne représente aucune menace potentielle pour les Mascareignes.Cependant l'effet combiné de la présence du système tropical et de l'anticyclone au Sud Ouest renforce les vents sur la région de Rodrigues où les rafales pourront dépasser 70km/h demain.La mer sera également forte.D'ici une échéance de 2 jours les résidus desont prévus venir s'intégrer dans le flux d'alizé dans le voisinage de Rodrigues.L'évolution d'un système tropical en pleine saison fraîche n'est certes pas observée tous les ans sur notre région mais est loin de représenter un phénomène exceptionnel.Je reviendrai demain sur les cas de dépressions tropicales et tempêtes tropicales modérées observées au cours de l'histoire récente sur le Sud Ouest de l'océan indien.Pour rappel unea même évolué au nord de Saint Brandon en Juillet 2016.Bonne nuit et à demain.Cheers,Patrick Hoareau.