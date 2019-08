Labellisation de l’Etang de Saint-Paul, Zone humide d’importance internationale

Le 29/08/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 124

Olivier TAINTURIER, sous-préfet de Saint-Paul et président du comité de suivi Ramsar, ainsi que le Président de la Régie RNNESP, Joseph SINIMALE, se félicitent de l’inscription de l’Étang de Saint-Paul comme zone humide d’importance internationale au titre de la Convention de Ramsar. L’Etang de Saint-Paul devient ainsi le 49ème site français, le 12ème des outre-mers et le 1er de La Réunion. Cette distinction internationale reconnaît tant le caractère exceptionnel de la plus grande zone humide littorale protégée des Mascareignes que la qualité du travail de gestion menée par la Régie RNNESP et ses partenaires depuis plusieurs années.Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, salue la labellisation de l’Étang de Saint-Paul au titre de la Convention de Ramsar qui garantit la protection des zones humides. « Ce label apporte une valeur mondialement reconnue à un site exceptionnel au sein de l’archipel des Mascareignes, et permet de réaffirmer sur l’ensemble de notre territoire l’importance de la préservation des zones humides, écosystèmes indispensables au maintien d’une biodiversité menacée, sans oublier les nombreux autres services qu’ils nous rendent : qualité de l’eau, gestion des flux et atténuation des risques d’inondation et de submersion marine, qualité de vie, …. Ces espaces jouent aussi un rôle essentiel pour atténuer le changement climatique en marche, et pour s’y adapter. Ils sont pourtant toujours très menacés par les activités humaines et les changements globaux, et il convient de les préserver à tout prix, en les considérant, non plus comme des contraintes, mais bien comme des atouts pour nos territoires. », confirme Élisabeth Borne.Le site labellisé de l’Étang de Saint-Paul, qui comprend l’étang et les ravines adjacentes, est paradoxalement situé dans l’ouest de l’île de La Réunion, la zone la plus sèche ( – de 1000 mm de pluie/an) : il couvre une superficie de 485 ha et se trouve être la plus grande zone humide protégée des Mascareignes, et la mieux préservée. D’une extrême richesse, il recèle d’innombrables espèces animales et végétales qui participent au maintien de la diversité biologique et génétique des Mascareignes et de l’ouest de l’océan Indien.Il abrite des habitats naturels très diversifiés, du fait de ses caractéristiques hydrologiques originales : étang d’eau douce, certaines des sources qui l’alimentent lui amènent également des intrusions souterraines d’eau salée.En outre les ravines qui s’y déversent constituent également des réservoirs de biodiversité, abritant de nombreuses espèces rares qui dépendent de l’étang dans leur structure et leur fonctionnement écosystémique.L’Étang de Saint-Paul constitue un habitat majeur notamment pour les différentes espèces d’oiseaux d’eau (Héron strié, Poule d’eau, …), pour plusieurs espèces de poissons et de crustacés indigènes (Anguille du Mozambique, Loche des sables, Ecrevisse…) qui en sont dépendants pour une partie de leur cycle, sans oublier plusieurs espèces d’insectes et de chiroptères, et pour de très nombreuses espèces végétales (dont 29 espèces menacées de La Réunion).Outre sa valeur écologique qui lui vaut cette désignation, le site a une très grande valeur historique : il s’agit du berceau de la colonisation réunionnaise, dans lequel l’agriculture et la pêche se sont développées et continuent d’être pratiquées. Au sein d’un bassin de vie très densément peuplé aujourd’hui, il offre un cadre de vie de grande qualité, avec des activités de loisirs permettant à un public varié d’en découvrir les richesses.La mobilisation de la Régie RNNESP, gestionnaire de la réserve naturelle nationale de l’Étang de Saint-Paul, qui couvre la majeure partie du site, en lien avec les collectivités et les acteurs locaux, a permis d’obtenir cette reconnaissance, qui représente désormais l’exigence d’une gestion durable des milieux et de la préservation pérenne de leurs caractéristiques hydrologiques et écologiques.Cliquez ici pour plus d’informations