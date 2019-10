Lambert Santelli est le vainqueur du Trail de Bourbon 2019

Le 19/10/2019 | Par N.P | Lu 551

Lambert Santelli a franchi la ligne d'arrivée après 15 heures et 34 minutes de course.



Il remporte le Trail de Bourbon 2019 après avoir parcouru 122 km (avec 6468m de dénivelé positif).



Parti de Cilaos vendredi à 21 heures, le Corse d'origine est arrivé au stade de la Redoute ce samedi à un peu plus de 12H30.



Une jolie performance qui sera récompensée ce dimanche lors de la traditionnelle cérémonie de remise des prix.



L'an dernier, c'était le Réunionnais David Hauss qui avait remporté la course en en 16 heures et 15 minutes.