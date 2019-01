"Lambians la Kaz" : Un concert caritatif pour aider La Maison des parents

Le 16/01/2019 | Par N.P | Lu 137

L’association Maison des parents de l’Océan Indien organise le concert Lambians la Kaz, sous la direction artistique d’Audrey Dardenne, le 19 janvier 2019 à 20h à la Cité des Arts de Saint-Denis.

Le concert a pour objectif de participer au financement de la construction de la nouvelle maison des parents et de faire connaître davantage l’association dont la vocation est de faciliter l’hébergement des familles des enfants ou des adultes hospitalisés. Objectif de l'association : maintenir le lien familial pour les enfants en cours de soins.Aux commandes de toute la partie artistique du concert Lambians la Kaz, Audrey Dardenne. Voix d'or de La Réunion & auteur-compositeur d'une pop/ soul/ maloya poignante et pétillante, elle sait nous embarquer dans un monde à part.10 artistes reconnus se produiront de façon bénévole en soutien à l’association "La Maison des parents de l'océan Indien" :: Le groupe JF Gang propose une musique inclassable qui signe un réel renouveau dans l’océan Indien. Leur album « ROOTS » a remporté beaucoup de succès au niveau national.: Né à Saint-Pierre en 1974, Meddy Gerville est un pianiste et chanteur de jazz et de maloya réunionnais.François Joron : L’un des leaders du groupe de musique réunionnais « ousanousava »créé par la famille Joron. Leur musique reflète les mutations de la société.: Avec de nombreuses collaborations auprès des différents leaders locaux comme Baster, Davy Sicard, Ziskakan, Tisours, Iza, ect; il se définit comme fervent acteur de la scène musicale réunionnaise.: Le leader du groupe « SOULMITIK » s'est lancé le défi de mettre en avant la Soul et le Motown à La Réunion tout en portant haut les valeurs de la musique locale.: Si Emma Shaka a beaucoup bougé en métropole et même en Chine, elle n’en reste pas moins très attachée à La Réunion. On connaît l’artiste pour ses prestations sur scène ou dans The Voice.: Auteur, compositeur et interprète né à la Réunion il y a une trentaine d’années, multiinstrumentiste et multi-influencé par l’alizé réunionnais et tous les vents du monde libre.: Par sa justesse d’esprit, le jeune artiste réunionnais, originaire de la ville de Saint-Gilles, se fait rapidement surnommer « le sage », d’où son nom d’artiste : « Wizdom (Sagesse) ».: Faisons l’humour... Pas la gueule ! Voilà l’accueil de la page Facebook de Tomy XD, alias Tomy Dijoux. Notre Monsieur météo se lance depuis quelque mois dans l’humour !Des duos absolument inédits sous le signe du partage, dans des versions épurées des meilleurs titres de chacun de vos artistes préférés, mais également quelques surprises !!La Maison des parents de l’Océan Indien est située à proximité du CHU de Saint Denis. Elle est ouverte toute l’année et permet aux familles de bénéficier d’un lieu d’hébergement à tout moment. Elle dispose de 8 chambres doubles (16 lits), elle a plusieurs espaces communs (cuisine, salle TV, coin informatique, jardin) permettant aux familles accueillies d’échanger et d’avoir des moments de détente et de partage. En 2017, 207 familles ont séjourné à la Maison des Parents, soit un total de 314 personnes originaires de La Réunion et de la zone Océan Indien.Le taux d’occupation est de 98%, ce qui ne permet plus à l'association d’accueillir plus de familles, malgré les nombreuses demandes. Les besoins d’hébergement existent aussi à proximité du site de Saint Pierre du CHU, c’est pourquoi l'association porte aujourd’hui le projet de créer une nouvelle structure d'accueil au sud de l'île. Pour cela, un bail emphytéotique a été signé entre le CHU de La Réunion et l'association, il y a quelques semaines, afin que de disposer d'un terrain dans l'enceinte du CHU de Saint Pierre pour y construire un bâtiment de 450m² disposant d'espaces de vie (accueil, détente, cuisine, salle à manger) et de 8 chambres doubles avec salle d'eau. L'association financera intégralement la construction et l'aménagement du bâtiment, puis gérera l'accueil des familles à son ouverture, prévue en 2020.