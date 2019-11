Lancement de la collecte de jouets à Saint-Paul

Le 28/11/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 54

Pour la troisième année consécutive, un coffre à jouets sera déposé à l’accueil de la mairie centrale de Saint-Paul, du lundi 2 au mercredi 18 décembre 2019. Cette collecte bénéficiera aux marmailles réunionnais via la Croix Rouge. (Photo d’archives)Aude Palant-Vergoz, “madame Aude”, parrainera cette édition de cette opération portée par l’agence immobilière Century 21. L’an dernier, plus de 2 500 jeux étaient collectés dans la trentaine de points de collecte installés dans l’île.N’hésitez pas à donner et à effectuer un geste de solidarité qui profitera à des enfants. Plus de 20 000 jouets étaient déposés depuis le lancement de cette action.