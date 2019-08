Lancement de la navette Magma'bus à Saint-Philippe

Le 02/08/2019 | Par CASUD | Lu 114

Ce vendredi 02 Août 2019, à Saint-Philippe, a eu lieu le lancement de la navette Magma’Bus en présence :



- Du Président de la CASUD, André THIEN-AH-KOON

- Du Maire de Saint-Philippe et 3ème Vice Président de la CASUD, Olivier RIVIERE

- D’ élus

- De la population



Ce nouveau service de navette proposé par la CASUD est le prolongement de ce qui s’est fait au Tampon avec Floribus (mise en service en 2017), à Saint-Joseph avec GeckoBus ( mise en service en février 2019 ) et à l’Entre-Deux avec Géranium ( mise en service en mai 2019 ).



 Cette navette CARSUD est composée d’un véhicule de 9 places qui sillonne les différents quartiers de la commune, de « Château D’Eau » à la « Pointe Du Tremblet » à raison de 5 A/R par jour.



 Une nouvelle avancée vers le développement durable : ce service offre une alternative à la voiture individuelle accessible avec un abonnement de 10€/mois.



 Un service de proximité à destination des habitants des quartiers, interconnecté avec les bus de CARSUD et son réseau.



 Elle parcourra 45 000 km par an.



 Une opportunité de découverte douce de la commune pour les touristes.