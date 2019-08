Lancement du NPRU St-André : 113 millions d'euros pour la rénovation du centre-ville

Le centre-ville de Saint-André va faire peau neuve. C'est entouré de son équipe municipale et des habitants que Jean-Paul Virapoullé a posé ce mercredi sur la place Jeanne d'Arc la première pierre pour le lancement du Nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) de la ville. Les travaux, estimés à 113 millions d'euros, vont s'échelonner sur les 10 prochaines années.



La place Jeanne d'Arc n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle représente le "rassemblement et l'unité des Saint-Andréens, où l'histoire de la ville a commencé", a rappelé l'historien Prosper Eve. Après les études, les recherches de financement et les procédures de concertation des habitants et des commerçants, l'acte d’engagement de ce NPRU, d'un montant de 25 millions d'euros, a été signé le 26 février 2019 à la Préfecture par le Président de l’ANRU Olivier Klein en présence du préfet d’alors, Amaury de Saint-Quentin et de Jean-Paul Virapoullé.



Le maire de Saint-André a rappelé que "l’ANRU1 avait permis de modifier et d'améliorer profondément le quartier de La Cressonnière entre 2007 à 2017". "Ces 10 prochaines années, au tour du Centre-ville de bénéficier de cette opération de grande envergure", se félicite-t-il.



Première étape : l'opération dite "Carré Église", avec notamment l'aménagement de la Place Jeanne d'Arc, qui bénéficiera de nouveaux mobiliers urbains et une revégétalisation du site. Le programme prévoit également sur cette place la création de kiosques pour les fleuristes, mais aussi de kiosques culturels. Suivra ensuite la réhabilitation de l'école des Frères et du marché couvert, qui se destinera aux produits bio. La rénovation de la salle Jeanne d'Arc et la venelle des Amoureux clôtureront cette première opération.



Plus de 70 000 heures d’insertion prévues



Le NPRU saint-andréen comprendra également la rénovation de 1 000 logements par les bailleurs sociaux, avec plusieurs aménagements prévus dans le secteur de l’avenue de Bourbon et de la Coulée verte pour l'installation de nouveaux commerces, avec la création d’une nouvelle place de marché et d’un nouveau pôle d’échange.



L'adjointe au maire Viviane Payet Ben Hamida a mis l'accent sur la prise en compte du volet patrimonial et culturel du projet, sans oublier la forte implication des habitants et des commerçants lors des réunions de concertation et d'élaboration de ce "projet commun et partagé". De son côté, le conseiller municipal délégué à la planification urbaine, Alain Sinaretty, a pour sa part indiqué que "les chantiers et les réalisations durant cette période profiteront aux entreprises locales, aux habitants, mais aussi aux demandeurs d'emploi. Plus de 70 000 heures d’insertion sont prévues dans le cadre de ce programme du Centre ville d'avenir de Saint-André", a-t-il rappelé.



La rénovation du centre-ville élaboré par la municipalité dans le cadre du NPRU bénéficie aussi du programme national Action Coeur de Ville. Plusieurs partenaires sont associés à son financement, plus de 113 millions d'euros, et sa réalisation : Action Logement, l'État, l'Agence nationale de l'habitat, la SHLMR, la Caisse des Dépôts, la SIDR, l'Europe, la Région Réunion, le Département de la Réunion, la Cirest.