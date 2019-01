Langevin: La mairie de Saint-Joseph hausse le ton contre les incivilités

Le 11/01/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 760

Afin que ce site de la vallée de Langevin reste agréable, accueillant et offre détente et sérénité, la mairie de Saint-Joseph demande aux utilisateurs de bien vouloir respecter la signalisation en place et les règles de savoir vivre ensemble