Lassé du comportement de son fils, il lui inflige une sévère correction: Six mois de sursis pour le père de famille

Le 30/08/2019 | Par NP | Lu 1567

Dépassé par le comportement de son fils, un père de famille résidant au Tampon, était jugé hier au tribunal correctionnel pour des faits de violence envers ce dernier.



Comme rapporté par la presse écrite locale, le prévenu s'en était pris violemment à son fils en avril dernier, après que ce dernier ait écopé d'une procédure de discipline.



Après cette correction l'adolescent se rend à son établissement en boitant, et l'infirmière scolaire donne alors l'alerte.



Lors de l'audience, le père de famille a reconnu les coups mais a assuré qu'il voulait bien de son fils, déplorant au passage "les lois de maintenant".



Pour les coups donnés à son fils, le prévenu a écopé d'une peine de six mois de prison avec sursis, en plus du versement d'une amende de 1 000 euros.