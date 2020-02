Laurent Lemaître, président du Club Export Réunion : "Exportons et vendons notre savoir-faire"

Pierrot Dupuy reçoit Laurent Lemaître, président du Club Export, association ayant pour objectif "d'aider les entreprises réunionnaises à partir à l'export" dans les pays alentours. Des entreprises qui sont majoritairement des TPE-PME, tissu économique réunionnais oblige. "Aujourd'hui on exporte beaucoup plus des entreprises de services, explique Laurent Lemaître, le coût de l'importation du service étant inférieur à celui d'une entreprise qui fait du bien". L'enjeu ? Exporter les savoir-faire dans les pays de la zone, former des gens sur place et développer une franchise dans ces pays afin, à terme, de rayonner dans toute la zone.



Pour Laurent Lemaître, une véritable "prise de conscience" s'est opérée ces dernières années. "On a su développer au fur et à mesure de notre existence une souplesse, nos produits, nos biens, nos services fabriqués à La Réunion s'adaptent à une île plutôt petite mais on a du multiculturalisme, nos entreprises ont dû s'adapter", un avantage à l'export pour les entreprises réunionnaises selon Laurent Lemaître.



Qu'est-ce qui motive une entreprise à se tourner vers l'export ? Quelles retombées pour ces entreprises réunionnaises ? Comment le Club Export accompagne-t-il ces entreprises ? Retrouvez l'entretien complet dans la vidéo ci-dessous :