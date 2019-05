Commentaires (6)

1. Habitant le 15/05/2019 14:46

La destination Réunion est trop chère en général, que ce soit pour les touristes de l'hexagone ou de l'Europe en général.



Vous êtes une petite famille, et ce que vous faites, c'est comparer les prix.



Si vous voulez rester sur un territoire français, aller aux Antilles est 2 à 3 fois moins cher, juste pour les billets d'avion. Alors le choix est très vite fait!



Ce n'est pas de la théorie, nous avons tous des connaissances qui ont eu envie de découvrir la Réunion et qui se sont découragés dès lors qu'ils sont vu le prix des billets d'avion.



Billets d'avion chers = moins de visites (touristes ou affinitaires), et lorsqu'on met trop d'argent juste dans un billet d'avion, c'est autant d'argent en moins d'injecté dans l'économie.



A tel point que comme on marche sur la tête à la Réunion, c'est l'argent public qui gonfle artificiellement le nombre de passagers via la continuité territoriale.

2. Olivier le 15/05/2019 17:41

Nous n avons pas à faire baisser les prix des billets car si c''est pour se retrouver avec des zonards fauchés non merci. Réunion Paris c est 18 600 km aller retour. Ça ne peut être 200 euros. Une fourchette entre 800 et 1250 me paraît NORMALE.

3. Choupette le 15/05/2019 18:51

2.Posté par Olivier



" ... se retrouver avec des zonards fauchés non merci."



Pas faux. Après, ils s'installent juste pour ne pas avoir à se chauffer l'hiver.



Et dans le sens inverse, baisse du prix Réunion/Paris.



C'est vrai que les familles ont du mal à voyager. Chez moi, ils épluchent les offres ... . Pour les affinitaires, ça va. Ils sont logés chez des amis ou dans de la famille donc pas de frais d'hébergement.



Mais pour le tourisme en général, on repassera ... .

4. Habitant le 15/05/2019 21:59

Faut garder le prix des billets chers pour ne pas se retrouver avec des pauvres!! Ah beau raisonnement.

Il faut rester entre soi qui avons assez de moyens; c'est vrai, il y en a déjà assez des pauvres ici ... quelle idée aussi d'en ramener encore d'autres.



Quand on ajoute à ça l'hôtelier "haut de gamme" hier qui se plaignait dans le journal télévisé qu'au contraire, les prix des billets d'avions au départ de la Réunion étaient trop bas. Conséquence: les réunionnais qui ont un peu de moyens préfèrent passer leurs vacances sur la Grande Île et en Asie que d'aller remplir ses hôtels; je me dis vraiment qu'il y a des raisonnements qui dépassent l'entendement.



Décidément, il faut croire que la vie n'est pas assez chère pour tout le monde.



Moi le prix du billet d'avion pour la métropole, quelque part, je m'en fous. Il y a d'autres endroits où aller que d'aller en métropole tous les 4 matins!

Il faut savoir couper le cordon ombilical avec la mère patrie un peu de temps en temps.



Ce sont plutôt les prix pour les autres destinations qui m'horripilent.



Encore une fois, pour faire des comparaisons valables, aux Antilles, ils ont fait l'effort pour que les prix soient abordables pour les vols régionaux (aux alentours de 100€ pour un aller-retour d'une île à l'autre).

Ou encore grâce à Norwegian, ils peuvent aller à NY pour moins de 200€ (aller retour bien sûr).

Nous on paie 500€ pour Johannesburg et on a droit à des tucs en guise de snack.



Mais non, chez nous, ça n'existe pas! Et encore, il faut croire que pour certains, c'est acceptable, et pour d'autres, ce n'est pas assez cher alors ... c'est demain que ça va changer!

5. maya6206 le 15/05/2019 21:36

Olivier paie ton billet a 800e si t as envie et laisse nous payer 200e si c'est possible. Et derniere chose okip a ou... si ou na na l'argent tanmieux pou ou. Et ta geule. Cordialement