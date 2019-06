Laurent Ruquier se sépare de Christine Angot comme chroniqueuse

Le 05/06/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 173

Alors que cette polémique est toujours au coeur des débats, Laurent Ruquier annonce qu'il n'y aura plus de chroniqueurs attitrés dans son émission à partir de la saison prochaine. Journalistes, éditorialistes ou autres témoins seront ainsi différents à chaque plateau.Quelques jours également après l'annonce du départ de Charles Consigny, Laurent Ruquier a annoncé sur son compte Twitter "il n’y aura pas de duo pour remplacer ou succéder à Christine Angot et Charles Consigny avec qui nous enregistrons, comme prévu, la dernière émission de la saison cette semaine". Chroniqueuse depuis deux ans dans l'émission, Christine Angot tire donc sa révérence contre son gré.Catherine Barma, productrice de "On n'est pas couché" a cependant déclaré que cette décision n'est pas une conséquence à la polémique et que cette dernière avait été prise bien avant, dans le cadre d'une nouvelle formule de l'émission.