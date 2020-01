Le 19 Janvier 1993: l'oeil du cyclone COLINA passe sur le Nord de la Réunion avec des rafales dépassant 200km/h

Le 19/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU

Image reçue par Météo France le 19 Janvier 1993 à 16h18/Réunion. Satellite Noaa 11. La Réunion est sous la croix.

➡️ Le 19 Janvier 1993 à 18h15 locale l'ancien radar Météo France du Chaudron capture l'oeil du cyclone(10S) qui tutoie les côtes Nord de la Réunion. En fin de matinée le cyclone avait nettement ralenti dans son déplacement vers le Sud Sud-Ouest au point de rester presque stationnaire pendant quelques heures.Mais en début d'après-midi l'oeil reprend sa course et l'incurve droit vers la Réunion sur un déplacement temporairement orienté au Sud Sud-Est.Il atterrit à 18h30 et tout à coup c'est le calme à Saint Denis et sur une partie des régions Ouest . Un calme qui dure environ 30minutes avant que les vents ne reprennent en rafales après le passage de l'oeil.➡️ Le passage de l'oeil a été vécu par "Juju" l'administrateur du célèbre site Firinga et partrès connu dans le petit monde des cyclones mais pas par votre serviteur alors exilé en France et accroché à son téléphone fixe et à CNN pour suivre la situation à plus de 10 000km mais en quasi direct. Quelle époque!"Juju" se souvient d'un calme total, pas de vent ni une goutte de pluie et même la chance d'apercevoir un coin de ciel bleu...➡️ 50minutes avant l'atterrissage de l'oeil (le "land-fall") Gillot enregistre une pointe dans les rafales atteignant 193km/h . Cette valeur est d'ailleurs la plus élevée à Gillot depuis le funeste cycloneen 1962 pour lequel les rafales avaient largement dépassé 200km/h. Les 193km/h n'ont pas été dépassés depuis à cette date du 19 Janvier 2020. Pour(10S) Gillot rapporta 187km/h en Janvier 2002.D'autre régions ne sont pas en reste puisque Gros Piton Sainte Rose rapporte 194km/h à 19h30 etA Bourg Murât les rafales atteignent 180km/h.➡️ En 24heures La Nouvelle recueille 894mm de pluie, 864mm pour l'ilet à Cordes et 804mm pour la station du volcan(Commerson).➡️était auparavant passé en début de journée du 19 à 220km à l'Ouest des côtes mauriciennes. Port-Louis rapporte une rafale de 114km/h, alors que 4Bornes rapportait 98km/h.➡️ Par bonheur aucune victime n'était à déplorer suite au passage du cyclone. Les dégâts furent néanmoins assez importants à la fois au niveau de l'agriculture, de l'habitat et des réseaux d'électricité et de téléphone.➡️ En formation le 13 au Sud-Ouest des Chagos ( Diégo Garcia)est un bel exemple de cyclone classique comme dans les livres " text-book cyclone" en anglais.Trajectoire classique qui voit le météore atteindre son pic d'intensité 5 à 6 jours après sa genèse et finir sa course dans les latitudes tempérées au Sud de 30° Sud 2 à 3 jours plus tard.