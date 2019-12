Le 20 Désamb dan kartié organisé par les associations

Après les Kabar Laparol, destinés au grand public et aux élèves des établissements scolaires, à Bois-de-Nèfles, Carosse, Grande Fontaine, au Bernica et à la Saline, les associations vont célébrer le 20 Désamb dans d’autres secteurs de Saint-Paul à partir du jeudi 19 décembre 2019.Les quartiers vont vibrer au son du maloya. Avec des manifestations organisées pour commémorer pendant plusieurs jours l’abolition de l’esclavage. On va même jouer les prolongations jusqu’au dimanche 22 décembre.Ces événements constituent le second temps fort de la célébration du 20 décembre, après les Kabar Laparol lancés depuis le 15 novembre dernier. Retrouvez-ci dessous le programme complet de ces multiples rendez-vous prévus pendant quatre jours.