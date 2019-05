Le BMW X7 à la Réunion : un vaisseau familial hors normes !

Le 29/05/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 151

Dans la famille X, je demande le 7… Ou dans la famille 7, je demande le X… Les Réunionnais amoureux de SAV (Sport Activity Véhicle) ont désormais la possibilité d'opter pour le modèle le plus gros et le plus luxueux de l'histoire de BMW…