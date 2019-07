Le Bâti scolaire - Se former dans les meilleures conditions

Le 03/07/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 48

Les jeunes représentent un atout précieux puisqu’ils sont l’avenir du territoire. Afin de leur offrir de bonnes conditions de travail et de réussite, la collectivité a engagé dès 2011 un grand plan de réhabilitation des lycées de l’île à hauteur de 350m€.



Les travaux réalisés chaque année dans les lycées visent à répondre à l’évolution des besoins pédagogiques, améliorer l’environnement de vie et de travail des lycéens et répondre à l’évolution des effectifs.



L’ensemble des travaux de réhabilitation réalisés porte sur :



➜ La mise aux normes « accessibilité handicapés »

➜ La rénovation thermique et énergétique

➜ La remise à niveau technique et réglementaire

➜ L’adaptation des locaux aux besoins et aux usages.



Actuellement, dix-huit lycées sont en cours de réhabilitation sur l’île et cinq nouveaux chantiers démarreront en 2020-2021. Deux nouveaux lycées sont également programmés :



➜ Le lycée Sud prévu à l’Étang Salé qui serait d’une capacité de 950 élèves à dominante pédagogique professionnelle : « hôtellerie et tourisme »

➜ Le lycée de l’Ouest qui serait d’une capacité de 900 élèves à option pédagogique « métiers de la mer ».