Le Bus Santé Mouv redémarre

Le 18/01/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 96

Prochaine sortie prévue le samedi 9 février 2019 à l’esplanade de la cité Jacques-Prévert, en face du lycée Louis-Payen. Le Bus Santé Mouv revient dans les quartiers, de 9 heures à 12 heures.



Vous pourrez participer gratuitement à cette manifestation proposée dans le cadre de la labellisation Saint-Paul ville santé OMS. Dépistage du diabète, sensibilisation à la prévention, lutte contre les addictions et les violences intra-familiales…



La commune et ses partenaires (l’Agence régionale de Santé – Océan Indien et l’association Sport pour tous Réunion entres autres) s’associent pour cet événement.



D’autres structures y participent. La Maison du diabète va proposer des dépistages et effectuer de la sensibilisation. Tout comme le Réseau OTÉ, chargé de la prévention contre les addictions ou L’ARIV en lutte contre toutes les formes de violences et Femmes Solid’Air en pointe contre les violences faites aux femmes.



L’ARS informera, elle, sur la lutte anti-vectorielle. L’association Ou Gingn sera présente pour parler d’éco-citoyenneté et sensibiliser aux bonnes pratiques alimentaires diversifiées. Tout comme la structure “Le Poids des mots” qui animera des stands de dégustation de fruits et de légumes frais.



L’ARPS évoquera la prévention contre les risques liés à la sexualité et la Ligue contre le cancer effectuera aussi de la prévention contre tous les types de cancer.



Les enfants pourront, eux, se défouler sur des structures gonflables. Une zumba géante se tiendra aussi. Le Bus Santé Mouv repartira à nouveau dans les quartiers dans plusieurs semaines. Nous vous communiquerons les dates et les lieux. Restez connectés !