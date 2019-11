Le CCAS fait honneur aux séniors à la Saline

Le mercredi 20 novembre 2019, nos aînés ayant participé aux ateliers « Atout – âge », sur la thématique de la mémoire, ont été invités à une rencontre et un repas à la ferme Ichabe à la Saline, afin de recevoir leur attestation de présence.



Le Maire, Joseph Sinimalé et la vice présidente du CCAS, Audrey Fontaine ont bien entendu été présents pour la remise des diplômes. Le personnel administratif du Centre Communal d’Action Sociale a, quant à lui, assuré une organisation et un encadrement en chanson et dégustation de beignets, une bien belle manière de faire plaisir aux membres de la 3ème jeunesse.