Le CCAS pleinement opérationnel

Le 31/03/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 143

Avec la mise en place de la distribution de paniers fraîcheurs mis à disposition des CCAS de l’île par le conseil Départemental, la structure de Saint-Paul a été submergée par le nombre de demandes d’aide de la population.



Résultat, les deux lignes téléphoniques d’habitude suffisantes pour gérer les appels ont vite été saturées rendant les services du

CCAS injoignables. Pour remédier au problème, les techniciens ont travaillé à une solution et depuis ce mardi, 6 opératrices et une adresse mail sont à la disposition du public.



Pour joindre les agents du CCAS, , il faut composer le 0262 45 76 45 et le 0262 45 76 54 de 8h à 12h. L’adresse mail : ccas@mairie-saintpaul.fr



Depuis lundi, des centaines de paniers fraicheurs composés de fruits et légumes sont acheminés par les agents du CCAS vers les bénéficiaires. L’action sera renouvelée la semaine prochaine.



Il est rappelé que ces paniers fraîcheurs sont prioritairement destinés aux personnes âgées, en difficultés, bénéficiaires de l’APA (Aide aux personnes âgées) et/ou d’une aide-ménagère, titulaire d’une carte d’invalidité.



Néanmoins, la ville de Saint-Paul n’entend laisser aucune famille dans la détresse. Aussi, pour les personnes ne répondant pas aux critères définis par le CCAS mais se trouvant en difficultés financières et ne pouvant pas se déplacer, l’association CLEF en partenariat

avec le conseil Départemental, assure un accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 12h30 au 0692 17 88 89 et le 0262 83 44 33. Epicerie Vue Belle 35 rue Cour Vue Belle la Saline