Le CHU Sud climatisé à l'eau de mer en 2023

porté par Engie

ce mardi d'un marché avec le groupe Bardot, spécialisé dans les

, concrétise son avancée. Il s'agira d'une première mondiale pour un projet de cette ampleur. La phase de construction devrait débuter en 2021.

Sea Water Air Conditioning,

En 2023, la climatisation à l'eau de mer devrait être une réalité à La Réunion. Après l'abandon du projet SWACpour Saint-Denis et Sainte-Marie, celui porté par EDF, le CHU et l'ADEME vient de franchir un nouveau pas. S'il était initialement prévu pour une mise en service en 2014 , la signatureénergies thermiques marines renouvelablesLe SWAC, oupermet de substituer la quasi-totalité de l’énergie électrique nécessaire à la climatisation par l’énergie thermique des mers. Le dispositif consiste à pomper de l’eau froide en grande profondeur (environ 5 degrés à 1000m) et transférer le froid contenu dans cette eau au réseau de climatisation au moyen d’un échangeur thermique. L’eau de mer qui ressort de l’échangeur thermique (à environ 12°C), est ensuite renvoyée dans l’océan à une profondeur adéquate à sa température, et sans impact sur son environnement.De quoi substituer une grande partie de l’énergie électrique généralement utilisée pour climatiser les bâtiments par une ressource totalement naturelle et renouvelable qu’est l’eau de mer, et réduire la sensibilité aux énergies fossiles. Le gain sur la consommation électrique peut atteindre 90%.