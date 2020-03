Le CHU s'explique sur les étudiants infirmiers en stage pendant l'épidémie

Le 29/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 2665

Pour le CHU de La Réunion, "l’engagement de tous face à cette situation exceptionnelle est nécessaire pour la population réunionnaise". C'est pour cela que les étudiants infirmiers sont bien appelés à effectuer leurs stages et servir de renforts. Le CHU rappelle qu'il s'agit d'instructions ministérielles, à savoir "apporter les ressources nécessaires" et "préserver la continuité des formations en santé". Aucune mention de salaire ou d'hébergement, malgré les demandes de la Fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion. Voici le communiqué du CHU: