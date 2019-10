Le #Çam’dit à Saint-Paul revient en centre-ville

Le 03/10/2019

L’événement populaire effectue son retour ce samedi 12 octobre 2019 à Saint-Paul. Un #Çam’dit à Saint-Paul placé sous les couleurs auriverde du Brésil. Avec des démonstrations de percussions et de batucada à la sauce brésilienne notamment.Il s’agit d’une opération portée par l’Association des Commerçants Cœur de Ville de Saint-Paul (ACCV). Les magasins ouvriront aussi en mode nocturne. De nombreuses animations feront vibrer la capitale de l’Ouest. Rendez-vous de 16 à 23 heures pour y participer.Aussi bien dans le centre-ville saint-paulois que dans la longère du marché couvert. Village artistique, bodypainting, concerts, cinéma en plein air, cuisines du monde avec le Festifood, ateliers sérigraphie et couture, mapping vidéo…Un programme important conçu pour redynamiser le cœur de Saint-Paul. Ce rendez -vous se tient chaque deuxième samedi au rythme de tous les deux mois.Il s’agit d’un projet soutenu par le FISAC (Fonds d’intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce), la Région Réunion, la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE).Alors #Çam’dit, et vous ? Vien bat un karé Saint-Paul !