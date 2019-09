Le Cap : Des centaines de femmes manifestent contre une série de viols suivis d'assassinats

Le 05/09/2019 | Par Pierrot Dupuy

La ville du Cap (Afrique du Sud) est agitée depuis plusieurs jours par des manifestations de protestation contre une série de viols doublés d'assassinats qui ont particulièrement choqué la population.



Ce sont les assassinats de deux femmes, Uyinene "Nene" Mrwetyana, étudiante à l'Université du Cap, et la championne de boxe Leighandre "Baby Lee" Jegels qui ont été l'élément déclencheur.



Aujourd'hui, plusieurs centaines de personnes, en majorité des femmes, ont perturbé le début d'une réunion du Forum économique mondial consacrée à l'Afrique pour dénoncer les meurtres de femmes et les viols en Afrique du Sud. Forum auquel assistaient plusieurs chefs d'état africains et le consul de France. Partis du Parlement, les manifestants se sont massés devant le centre de conférence du Cap "Arrêtez d'investir votre argent dans un pays qui laisse les violeurs en liberté", "Arrêtez de nous tuer", "M. le président, les hommes nous violent. Les hommes nous tuent. Qu'est-ce que VOUS faites ?", proclamaient leurs banderoles.



La police a bloqué les protestataires à proximité du centre de conférence, dont les portes ont été fermées.



L'Afrique du Sud est considérée comme un des pays les plus violents au monde. Les autorités y ont recensé l'an dernier un nombre inquiétant de 57 meurtres et de 137 viols par jour. Et plus de 30 femmes ont été tuées par leur conjoint au seul mois d'août.



Le président Cyril Ramaphosa a promis ce mardi d'agir. "C'est une période très noire pour notre pays. Les violences, les viols et les meurtres de femmes sud-africaines sont une tache sur notre conscience", a-t-il estimé.