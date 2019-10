Le Collectif 974 apporte tout son soutien à la plateforme intersyndicale

LA PALME DE LA LÂCHETE ET UN MANQUE DE COURAGE POLITIQUE COUPABLE !Etat-Région-Département-Maires-Sénateurs-Députés : Pourquoi ne prenez-. Vous-pas vos responsabilités ?QUID DU PROJET-REUNIONNAIS ?QUID DES Revendications DU MOUVEMENT DU 17 NOVEMBRE 2018 ?Sauf impondérable Le Président De La République sera chez-nous les 23-24-et 25 octobre prochain :SUR QUELLE PLANETE ÊTES- VOUS ?Nous appelons Les Réunionnais à dénoncer les crimes –échecs- fautes – faiblesses – incompétences – ou tout simplement le cynisme dont nos représentants sont coupables de 1946 à ce jour… (4OO.OOO Pauvres – 160.OOO chômeurs – 130.OOO illettrés – 65.OOO mal-logés – 30.000 familles dans l’attente d’un logement)Emmanuel-Macron N’EST PAS LE SEUL COUPABLE !A l’occasion de la journée de grève du Jeudi 24 octobre malgré l’absence de la C.G.C que nous regrettons et déplorons nous félicitons les organisations syndicales pour l’action unitaire ainsi lancée et les y encourageons très fortement.Aussi nous aimerions qu’ils ne s’arrêtent pas en si bon chemin leur demandant par là-même d’associer si possible des « Gilets-Jaunes » respectueux de la Démocratie et des Corps intermédiaires.Qu’importe que des éléments infortunés aient repoussé-ou-maltraité ces derniers au grand dam De La Réunion et Des Réunionnais durant le Mouvement du 17 Novembre.LE COLLECTIF 974 POUR SA PART APPORTE TOUT SON SOUTIEN A LA PLATE FORME INTER-SYNDICALEEnfin il nous semble important de rappeler à chacune et à chacun le contexte du Mouvement du 17 Novembre 2018 et les florilèges de revendications de demandes. voire de propositions jusqu’à ce jour insatisfaites malgré les déclarations et les annonces multipliées de La Ministre Des Outre-Mer faut-il- le souligner ?!LE COLLECTIF EXHORTE LES REUNIONNAIS A FAIRE BLOC DERRIERE LES SYNDICATS LE 24 OCTOBRE !