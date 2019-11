Le Comité National de Suivi des programmes européens 2014-2020 réuni en séance plénière au Département de La Réunion

Le 15/11/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 98

​Le Comité National de Suivi (CNS) des fonds européens se réunit au moins une fois par an pour suivre l'évolution de la mise en œuvre des programmes. Comme chaque année, conformément aux dispositions des règlements européens, l’avancement des programmes communautaires est examiné, avec les représentants de la Commission européenne, les Ministères et les partenaires. Il s'agit également de faire acte de transparence dans l'utilisation des fonds publics.

3 maîtres mots : efficacité, rigueur et transparence



Ce vendredi 15 novembre, après une visite de quelques jours sur l’île qui a permis à la délégation européenne de visiter les projets mis en place pour la période 2014-2020, s’est réuni le Comité National de Suivi dans l’Hémicycle du Palais de la Source. Ce fût l’occasion d’examiner l’avancement des Programmes Opérationnels Européens 2014-2020 financés par les fonds FEDER*, FSE/IEJ*, FEADER* et FEAMP*, de présenter les principales réalisations soutenues par les crédits communautaires depuis le début des programmes et de soumettre à l’approbation des membres du CNS les propositions d'ajustement de ces programmes.



« La Réunion est un des meilleurs élèves de la classe française. Nous sommes étonnés du degré de motivation des partenaires et des acteurs et nous tenons à féliciter les autorités pour la gestion des programmes. Nous sommes également rassurés quant à l’utilisation de ces fonds » a indiqué la représentante de la Commission européenne.

​Période 2014-2020 : près de 3,2 milliards d’euros d'interventions publiques

Pour la période 2014-2020, La Réunion bénéficie de l’intervention de 6 programmes communautaires dotés de 2,2 milliards d’euros de fonds européens. Avec les contreparties nationales, ce sont près de 3,2 milliards d’euros d'interventions publiques. « La Réunion a mis en place depuis 30 ans un système de gouvernance qui n’a d’égal nulle part ailleurs. Nous sommes engagés à ce que cela perdure » a précisé le Préfet de La Réunion.



Ces programmes irriguent l’ensemble des secteurs d’activités de l’économie, de l’aménagement du territoire, de la formation professionnelle et de l’apprentissage, de l’éducation, de la santé, de la mobilité, de l’accompagnement de personnes menacées d’exclusion, de l’environnement, de la pêche et de l’aquaculture, de la coopération régionale, de l'agriculture et du développement rural au travers ces 6 programmes opérationnels.

​Et 514 M€ pour le FEADER…