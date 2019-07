Le Conseil d'Etat retoque le Schéma départemental des carrières

Le Conseil d'État a statué sur la révision du Schéma départemental des carrières de 2014. Alors qu'un pourvoi était formé par l'État et la Région, la haute juridiction administrative a annulé ce schéma qui intégrait les sites de Bois Blanc, Bellepierre, l'Hermitage et Dioré, rapporte le Quotidien. Un coup dur pour les promoteurs de la NRL. Selon le journal, le Conseil d'État estime qu'aucun des moyens développés ne permet l'admission du pourvoi.Pour rappel, en 2016, le tribunal administratif de La Réunion avait débouté la commune de Saint-Leu qui s'opposait à cette révision. En mai 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait infirmé le jugement du tribunal administratif et annulé l’arrêté du Préfet concernant la mise à jour du SDC, estimant que cette mise à jour aurait nécessité une évaluation environnementale.La décision du Conseil d'État n'a pas manqué de faire réagir le Collectif Lataniers Nout Ker d'Vie. "C'est un rejet sur le fond et non sur la forme. En résumé, le Ministère ne prouve pas qu'il pouvait se dispenser d'une évaluation environnementale sur cette modification ni que la modification pouvait être considérée comme mineure…"De son côté, la préfecture a entrepris une mise à jour du SDC, note le Quotidien. La CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des paysages et des Sites) a voté pour cette révision le 1er juillet dernier, dans laquelle il n'est question que d'y ajouter le site de Bois Blanc dans une version moins contraignante, précise le journal.