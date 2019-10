Le Conseil départemental des Jeunes (CDJ) de La Réunion fête ses 30 ans

Le 24/10/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 126

Le Conseil départemental des Jeunes (CDJ) de La Réunion fête ses trente ans, un anniversaire qui sera célébré durant trois jours, les 23, 24 et 25 octobre.



Ce mercredi 23 octobre, l’Hémicycle du Palais de la Source a accueilli plus de 200 personnes, les différents bureaux du CDJ, des anciens Présidents de l’instance, des principaux de collèges…., venues assister à la cérémonie d’ouverture des 30 ans du CDJ qualifié d’événement exceptionnel par la Présidente actuelle Élodie Boyer « c’est un honneur pour moi en tant que Présidente de cette mandature de porter, cette année, cette manifestation que je qualifierai d’exceptionnelle. Nous avons le plaisir et l’honneur d’accueillir les délégations métropolitaines et nous allons tout au long de cette semaine participer à des tables rondes avec des témoins, travailler sur différentes thématiques pour apporter nos idées et propositions» a t-elle indiqué.





Pour l’occasion, une délégation de métropole est arrivée dans l’île afin d’échanger sur des préoccupations, de partager des idées pour construire aujourd’hui et demain et de participer aux différents ateliers et festivités. Seront ainsi présents pendant 4 jours, 5 représentants de CDJ (L’Allier, Haute-Garonne, Pyrénées orientales, Tarn et Ille et Vilaine), 3 représentants de l’ANACEJ (Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes), le Maire adjoint de Hellemmes et le chef de Services des politiques Jeunesse de Paris.



CDJ Réunion : le plus ancien CDJ national



Cette instance démocratique fût créée le 16 août 1989 sous l’égide du Président Eric Boyer et s’est installée durablement aux côtés des élus du Département.



Les décideurs de l’époque avaient alors la volonté de donner la parole à la jeunesse réunionnaise pour qu’elle soit force de propositions et d’actions et pour qu’elle soit également engagée et déterminée à œuvrer pour le bien commun. En 30 ans, ce sont ainsi 30 présidents qui se sont succédés pour porter les actions, plus de 4 200 conseillers départementaux jeunes qui ont eu cette première expérience politique et plus de 130 actions de sensibilisation qui ont été menées, sur des sujets de société, en direction de tout type de public, y compris les plus fragiles et les plus vulnérables. « Ce mouvement dynamique contribue, à sa manière, à la construction de La Réunion d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Il est essentiel de rendre hommage aux jeunes qui ont présidés cette instance, et qui ont permis de la faire vivre et de la faire évoluer, accueillant depuis 3 ans, les élèves de 5ème afin d’atteindre le chiffre de 224 Conseillers départementaux jeunes aujourd’hui. C’est une belle institution, témoignage de la volonté du Département de faire vivre la démocratie participative à travers l’engagement de notre jeunesse, citoyenne de demain, mais qui, depuis 30 ans, a su s’approprier pleinement cet espace d’expression et, surtout, d’actions. Il est important que les jeunes continuent et ce, sans relâche, à nous transmettre leurs propositions. Il est aussi nécessaire qu’ils travaillent à préserver l’unité réunionnaise, notre vivre-ensemble, pour construire une société réunionnaise apaisée et ouverte. L’unité est le grand enjeu des années à venir et le CDJ doit porter cette ambition, préserver notre vivre ensemble et renforcer le travail ensemble » a déclaré le Président du Conseil départemental.



Un message pour Soan, finaliste de « The Voice Kids »



Le Président du Département a profité de cette rencontre pour rappeler aux jeunes que Soan est finaliste du concours de chant national « The Voice Kids » représentant ainsi La Réunion « Soan est un collégien et de plus, un membre du Conseil départemental des Jeunes. La Réunion doit être derrière lui et le soutenir. Nous sommes fiers de son parcours exemplaire. Rendez-vous lors de la finale car votre voix est importante et comptera dans sa réussite ».



Un programme alliant travail et découvertes



Le programme de cette première journée a porté sur deux tables rondes abordant les questions suivantes « Pourquoi faire participer les enfants et les jeunes à la co-construction des politiques publiques ? » et « Quel partenariat avec l’école pour développer l’implication citoyenne des jeunes ? ». Ces deux sujets ont donné lieu à des échanges soutenus et pertinents qui ont permis aux jeunes élus en herbe d’exprimer leurs convictions, de défendre leurs engagements et de faire entendre leurs voix. Puis, les jeunes élus seront en visite dans l’Ouest pour mener quelques ateliers autour des thématiques telles que la mobilité, la solidarité, la citoyenneté, l’égalité des chances et la transition écologique. Le programme laissera une large place à la découverte des atouts de l’île avant de se terminer par une soirée à la salle des Fêtes de la Mare à Sainte-Marie.



L’expérience d’une vraie mandature en tant qu’élus



Composé de 224 collégiens du public et du privé, de la 5ème à la 3ème, ce conseil, véritable école de la démocratie et de la citoyenneté, est un outil d'animation pédagogique mis à la disposition des collégiens réunionnais. Il affirme l'importance de prendre en compte les opinions des jeunes citoyens de demain.



Avec un budget de 85 000 €, le CDJ Réunion est reconnu comme une instance dynamique. Outre les nombreuses causes défendues, le CDJ Réunion a obtenu deux prix nationaux décernés pour deux actions menées. En 2013, l’opération intitulée « Échange intergénérationnel des cultures réunionnaises », une initiative mise en place pour répondre à une nécessité d’ouverture et de création de liens entre les générations, remporte le prix ANACEJ. Puis en 2017, le CDJ est lauréat du concours des Écharpes d’Or, le récompensant pour son action de prévention des accidents de la route menée sur l’île. Sensible au problème de l’alcool, responsable de nombreux accidents de la circulation, le CDJ Réunion a mené une vaste opération de sensibilisation auprès des jeunes et des automobilistes.





Cet anniversaire aura permis de mettre en lumière les nombreuses réalisations de l’instance la plus ancienne de France, dont l’intérêt pour le public ne se dément pas avec les années.