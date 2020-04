Le Conseil scientifique recommande un confinement strict de plusieurs semaines (à compter d'aujourd'hui)

Le 08/04/2020 | Par Nicolas Payet

Comme le premier ministre Edouard Philippe l'a dit il y a peu, "le déconfinement n'est pas pour demain". Ni après-demain, car le président du Conseil scientifique, l'a confirmé ce matin à l'antenne de France Info, il préconise un confinement strict pendant plusieurs semaines à compter de ce jour. "Il faut que le confinement persiste encore sur plusieurs semaines à partir de maintenant. Dans l'état actuel des connaissances, on peut commencer à discuter d'une stratégie de ce qu'il se passera dans le post-confinement, mais la poursuite d'un confinement strict est capitale", a déclaré Jean-François Delfraissy.



Interrogé sur les différents scenarii du déconfinement, il estime qu' "il faudra accompagner la sortie du confinement d'une utilisation très large des masques en population." Par ailleurs, le scientifique annonce que, selon les premières estimations, le taux d'immunité de la population française est moindre que prévu, avec 10 à 15% des personnes ayant été en contact avec le Covid-19. "Ça montre que pour la sortie du confinement, on ne va pas passer du noir au blanc, on va passer du noir au gris, avec une poursuite du confinement en particulier pour certaines populations."