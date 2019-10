Le FIL : vitrine du savoir-faire saint-paulois

Le 25/10/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 75

Le jardin de la mairie de Saint-Paul accueille la quatrième édition du Forum des initiatives locales (FIL) le samedi 9 novembre 2019. Rendez-vous de 9 à 17 heures pour cette manifestation conçue comme une vitrine du savoir-faire saint-paulois.



Les associations de quartier et les acteurs économiques du territoire vont se retrouver afin d’exposer leurs produits et leurs créations. Le public pourra profiter d’un marché artisanal avec des produits du terroir.



Foie gras, confitures, piments, broderies, tressage coco…. Des artisans proposeront également de la peinture sur toile et de la porcelaine et de la confection de bijoux.



Un souffleur de verre et un tailleur de pierre effectueront aussi le déplacement. Les participants au FIL pourront d’ailleurs déguster des gâteaux lontan, du jus de canne ou encore des mets indiens.



L’événement vise à encourager et à soutenir le développement économique des quartiers de Saint-Paul. Avec la mise en lumière des savoir-faire lontan méconnus voire oubliés durant la quatrième édition de la manifestation.