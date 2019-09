Le Festival Réunion Métis débarque sur le Front de mer de Saint-Paul!

Le 23/09/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 133

C’est une première à La Réunion ! Du 27 au 29 septembre en soirée, se déroulera l’avant-première d’un festival baptisé Réunion Métis sur le front de mer de Saint-Paul. Au programme de cette manifestation : show lumière et installations artistiques au débarcadère, street art, street danse, street musique et street food. L’accès est gratuit et ouvert à tous.Porté par la Région Réunion, Réunion Métis vous propose une expérience : celle de regarder l’île dans les yeux d’un artiste. Laissez-vous emporter dans un parcours artistique urbain, pour vivre de façon inédite la culture à La Réunion. Imprégnée des richesses de leur île, qu’elles soient naturelles, patrimoniales ou culturelles, une cinquantaine d’artistes locaux seront mobilisés afin de faire de ce nouveau rendez-vous le plus bel étendard du vivre-ensemble local.Réunion Métis, c’est une expérience immersive, gratuite et ouverte à tous. Elle propose un large panel de la culture locale et fait rayonner les valeurs de La Réunion dans la zone océan Indien et à l’international.C’est, sans conteste, l’association de ces différents talents, acteurs privés et publics, comité artistique, jeunes et moins jeunes, associations, écoles, qui prodiguent à Réunion Métis toute son originalité et sa force.Venez participez à cette première édition qui se déroulera les 27 et 28 septembre de 19h à minuit, et le 29 septembre de 17h à 22h.Ci-dessous le clip de Réunion Métis et la programmation complète Facebook : www.facebook.com/reunionmetis/ Instagram : www.instagram.com/reunionmetis/