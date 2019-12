Le Festival Zouk revient le 11 janvier à l'Expobat

Le 29/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 188

C'est une édition particulière qui attend le Festival Zouk le 11 janvier 2020. En effet, créé en 2010 par DJ Skam, le Festival Zouk fêtera ses 10 ans pour cette 5e édition.



Chaque année, ce sont près de 10 000 personnes qui se rendent au festival. Pour cette date anniversaire, ce sont plus de 12 000 personnes qui sont attendues à l'Expobat, à Saint-Paul.



En tête d'affiche, on retrouvera l'artiste national Tayc. Parmi les autres artiste présents, on note également la présence de jeunes talents prometteurs, comme Mikl et Dory.