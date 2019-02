Le GIPN Réunion devient une antenne du RAID

Le 28/02/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 437

A compter du 1er mars 2019, le GIPN de La Réunion intègre le RAID dans le cadre de l'évolution du Schéma National d’Intervention pour lutter contre le terrorisme. A l'instar des autres GIPN métropolitains et ultramarins, le GIPN devient ainsi à son tour une antenne du RAID, permettant à toutes les unités de niveau 3 de la Police Nationale (unités d’intervention spécialisées) d'être désormais placées sous un commandement unique.



Si le recrutement, les tests de sélection et la formation initiale restent inchangés, cette évolution permettra de développer les transferts de compétences, d'expérience et de moyens et de faciliter la coordination des formations continues.



Les missions principales du RAID restent inchangées comme la gestion de crise de haute intensité (forcené, prise d’otage), assistance aux services enquêteurs pour l'interpellation d’individus dangereux, escortes sensibles, protection de personnalités, sécurisation d’évènements, ainsi que les missions spécifiques outre-mer (appui aux services de secours et mise en œuvre de techniques de cordes en cas de catastrophe naturelle (plan ORSEC : Organisation de la Réponse de Sécurité Civile).