Le Grand Boucan 2019 en images

Le 24/06/2019 | Par Pierre Marchal | Lu 521

Pour la 23ème édition du Grand Boucan de Saint-Gilles, des milliers de personnes sont venues voir le défilé haut en couleurs dimanche 23 juin 2019 et fêter le Roi Dodo.



Les troupes et les musiciens ont rivalisé d'originalité pour créer des costumes colorés et surprendre le public. Retour en images.



Photos : ©Pierre Marchal/Anakaopress