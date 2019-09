Le Grenelle des violences conjugales débute ce mardi

Le 03/09/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 138

Le Grenelle des violences conjugales a débuté ce mardi 3 septembre à Matignon, à Paris. Une date qui n'a pas été choisie au hasard, en effet le 03/09/19 fait référence au 3919, qui est le le numéro d'écoute national destiné aux femmes victimes de violences conjugales.L'annonce de ce Grenelle avait été faite au lendemain d’un rassemblement parisien pour alerter sur le fléau des féminicides. En effet, 100 femmes ont été tuées à ce jour en France, victimes de féminicides. Selon l'ORVIFF, 5 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire en 2016. La Réunion est la troisième région la plus touchée par les violences conjugales, après la Guyane et la Corse. Les femmes réunionnaises sont également plus fréquemment victimes que les femmes métropolitaines. La concertation, à l'initiative de Marlène Schiappa, devra durer trois mois pour s'achever le 25 novembre prochain, lors de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.Par ce biais, la secrétaire d'État, ainsi que toutes les associations concernées, attendent des réponses et des avancées concrètes. En effet, partout en France, au cours de ces trois prochains mois, représentants de l'Etat, élus locaux, associations, forces de l'ordre,... échangeront sur les moyens à mettre en oeuvre pour lutter contre ce fléau. Le but est de proposer des réformes et à terme de mettre en place un plan national.Dans un premier temps, la secrétaire d'Etat a annoncé la création d'un fonds pour la lutte contre les féminicides, doté d’un million d’euros, et destiné à financer des associations locales. Un fonds qui a été renommé "fonds Catherine contre les féminicides" car "il y a à peu près autant de victimes de violences conjugales que de femmes qui s'appellent Catherine", justifie Marlène Schiappa elle-même.Les associations souhaitent également, au terme de cette concertation, que le budget dédié à la lutte contre les violences conjugales soit plus conséquent. Elles estiment que ce budget devrait s'élever au minimum entre 500 millions et 1 milliard d’euros annuels, alors que, pour l'heure, seulement 79 millions d'euros y sont consacrés.Elles demandent aussi des meilleures protections, préventions, et ce, dès le plus jeune âge, ainsi que des formations pour toutes les personnes étant en contact avec les femmes victimes de violences.