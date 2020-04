Le Groupe de Dialogue Interreligieux de La Réunion va s'unir dans la prière

Le 18/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 137

Dimanche 19 avril, le Groupe de Dialogue Interreligieux de La Réunion (GDIR) va se réunir dans une prière commune. L’objectif est d’unir toute les fois face à la situation de crise sanitaire.



C’est dans le cadre d’une émission cultuelle exceptionnelle appelée "Un temps Spirituel Interreligieux" que les différents représentants religieux de l’île se sont réunis. En cette période de confinement, les églises, les mosquées, les temples et les synagogues sont à l'arrêt.



Le Groupe de Dialogue Interreligieux de La Réunion va s'unir dans la prière pendant 1 heure contre la pandémie et aussi à l'intention des personnes seules, des malades, des porteurs de handicap ainsi que pour les médecins et infirmiers. Cette émission sera diffusé ce dimanche à 11h sur Réunion la 1ère.



Chaque représentant du GDIR va délivrer à tour de rôle son message à tous les Réunionnais. Le temps spirituel s'achèvera par une prière collective "Prière dans notre épreuve" unissant tous les représentants pour réchauffer les cœurs.



Les Représentants du GDIR :



Mgr Gilbert Aubry, Evêque de La Réunion

Idriss Issop-Banian, Président du GDIR

Daniel Minienpoullé, Président du temple Shri Maha Kâli de Saint-Denis

Chafiq Ali, Imam de la Grande Mosquée Noor-é-Islam de Saint-Denis

Swami Advayananda, Moine de l'Ashram du Port

Clément Ah-Line, Membre du Temple Chuang Hao

Pasteur Christophe Cousine, Eglise Protestante de La Réunion

Peggy Baichoo, Baha'ïe

Gilles Jou Lun, Moine Zen

Shehnaz Issop-Banian, Voix off de la prière