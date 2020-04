Le HCSP recommande de ne pas désinfecter les rues

Le 08/04/2020 | Par Nicolas Payet

Alors que plusieurs villes avaient entrepris de désinfecter leurs rues, et que d'autres y songeaient, pour empêcher la propagation du Covid-19, l'avis du Haut Conseil de Sécurité de le Santé Publique est tombé : c'est non. La préfecture de La Réunion relaye le communiqué de Santé Publique France.

Dans un communiqué de presse, ci-dessous, la préfecture de La Réunion informe de cette recommandation de ne pas désinfecter, mais aussi de ne pas utiliser de souffleurs de feuilles.



La non-désinfection des voiries : une recommandation du Haut Conseil de Sécurité de la Santé Publique (HCSP)

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, des pays ou des villes procèdent à un nettoyage avec utilisation de produit désinfectant dans l’espace public. Pour répondre à la question sur l’opportunité de telles mesures, le HCSP a étudié les expériences internationales et la littérature scientifique ; il a réalisé une analyse relative au risque de contamination de la population par les espaces publics (voirie et mobilier urbain) ainsi qu’au risque lié à l’utilisation de produits détergents et désinfectants sur l’écosystème et l’environnement urbain.

Le HCSP conclut de ne pas mettre en œuvre une politique de nettoyage spécifique ou de désinfection de la voirie, du fait de l’absence d’argument scientifique de l’efficacité d’une telle mesure sur la prévention de la transmission du SARS-CoV-2

Il préconise aussi de continuer d’assurer le nettoyage habituel des voiries et d’assurer le nettoyage et la désinfection à une fréquence plus régulière du mobilier urbain, avec les équipements de protection habituels des professionnels.

Enfin, il recommande de ne surtout pas employer d’appareils pouvant souffler des poussières des sols de type souffleurs de feuilles.

Le HCSP rappelle également l’importance des gestes barrières comme moyen de lutte contre la propagation du coronavirus. A La Réunion, c'est la ville de Saint-André qui avait été pionnière il y a deux semaines . Raté !