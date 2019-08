Le Japon autorise la création d'embryons hybrides humains-animaux

Le 02/08/2019

Au Japon, un chercheur de l'université de Tokyo et de Stanford, Hiromitsu Nakauchi, a vu sa demande acceptée de créer des embryons hybrides humain-animal, à condition de ne pas les laisser se développer au-delà de 14 jours, rapporte le magazine scientifique Nature (article en anglais) Le but de l'expérience, à terme: pallier le manque de donneurs d'organes. Dans un premier temps, Hiromitsu Nakauchi va introduire des cellules-souches humaines dans des embryons de rats et de souris, mais il espère obtenir plus tard l'autorisation de faire de même avec des porcs. En effet, l'idée est que des porcs (dont le génome est très proche de celui des humains) fabriquent des organes à partir de cellules souches humaines, devenant ainsi des réservoirs d'organes.Le procédé commence par la création d'un embryon animal génétiquement modifié pour ne pas développer un certain organe. Puis des cellules souches humaines sont implantées dans l'embryon animal, afin que l'organe manquant soit fait de cellules humaines. En 2018, Nakauchi et son équipe ont annoncé, durant un congrès scientifique au Texas, avoir créé un embryon hybride humain-mouton. Mais cette chimère n'a développé que très peu de cellules humaines; il faudra en effet au moins 10 ans de recherche pour affiner le processus.Certains bioéthiciens craignent que les cellules humaines migrent vers d'autres organes, notamment celles du cerveau, le risque étant de créer une conscience humaine dans un animal; d'où l'arrêt du développement de l'embryon à 14 jours.