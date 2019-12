Le Jésuite Macron, "oublie" de souhaiter un joyeux Noël aux Français !

1. JORI le 28/12/2019 17:17



Que d'affirmations gratuites dans cet article:

- "Frère Emmanuel a eu une éducation religieuse, en début de scolarité, chez les Jésuites", comme si c'était lui qui en avait décidé ainsi!!. Combien d'enfants vont dans des écoles religieuses sur décisions de leurs parents?

- "On peut présider un pays qui prône la laïcité, et avoir une éducation religieuse engagée ! Du moins c'est ce qu'il croit !", combien d'élus sont à la tête de collectivités, laïques, tout en ayant reçu une éducation religieuse?

- " il achève la déconstruction de la France", c'est tout à fait subjectif. C'est votre avis qui n’engage que vous.

- "Autre anecdote sulfureuse, en 2017, Emmanuel Macron a préféré partager l'iftar,", selon vous, aucun français ne serait musulman et digne de partager un repas avec macron à l’image de celui du CRIF!!.

- "Gros coup de com lorsque l'on connaît le ressentiment des Armées vis à vis du pouvoir" et quel serait ce ressentiment des Armées selon vous, envers le pouvoir??. Joindre des réfs bien sûr.

- "Mais alors pourquoi cette attitude de rejet de notre religion, de notre culture, de notre histoire ? ", si l'on prend le cas de notre île, quelle es est sa religion, sa culture et son histoire?. Tout ne tourne pas autour de vous!.

- " Les Français sont meurtris de cette désinvolture volontaire, j'en suis persuadé, de la part d'un Président irrespectueux à l'égard de ceux qui l'ont élu", à part en être persuadé, qu'est ce qui vous permet cette affirmation?.