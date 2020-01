Le Livret A passe à 0,5% d'intérêts, son plus bas niveau historique

Le 16/01/2020 | Par Bérénice Alaterre | Lu 314

En février, le taux de rémunération du Livret A passera de 0,75 à 0,5, a tranché le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire.

Le Livret A est le produit d'épargne préféré des Français, et son plafond étant de 22 950 euros, il n'est pas le placement des citoyens les plus favorisés. Les fonds du Livret A sont versés pour 65% à la Caisse des Dépôts et Consignations, pour financer le logement social et le renouvellement urbain.



Créé en mai 1818 au lendemain des guerres napoléoniennes, le Livret A est historiquement lié à la classe laborieuse, qui en fait son moyen d'épargne favori, du fait notamment de sa souplesse (les versements sont libres) et de sa relative sécurité (il est réglementé par l'Etat).



Le ministre des Finances a annoncé que le Livret A serait désormais rémunéré à 0,5%, alors qu'il plafonnait à 0,75% depuis août 2015. Au premier février, il atteindra donc son plus bas taux historique, le plus élevé , 8,5%, courut d'octobre 1981 à août 1983. La volonté affichée du gouvernement est de pousser les Français à diversifier leurs économies, vers des produits financiers non régulés.