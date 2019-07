Le M-Ticket Alternéo

Le 23/07/2019 | Par CIVIS

Télécharger gratuitement l’application M-Ticket Créer votre compte Acheter votre titre de transport (unitaire, carnet de 10 voyages ou pass journalier) Activer votre ticket lorsque vous montez dans le bus pour générer un QR Code Valider-le en le scannant sur l’appareil prévu à cet effet

Avec M-Ticket, il est désormais possible d’acheter et de valider votre titre de transport directement avec votre téléphone mobile !La CIVIS et son réseau de transports Alternéo ont en effet souhaité mettre en place ce nouveau dispositif pour faciliter le quotidien des usagers. Plus simple et plus rapide, l’achat du titre de transport en ligne conforte la volonté de la CIVIS dans sa démarche de dématérialisation.En seulement 5 étapes, vous disposerez de vos tickets Alternéo sur votre mobile :