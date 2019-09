Le MEDEF Réunion et l’Académie de La Réunion renouvellent leur convention

Découverte des métiers d'avenir et de l'évolution de l'organisation du travail via l’organisation de visites qui soient en phase avec les souhaits exprimés par les enseignants et les secteurs identifiés comme prioritaires sur l’île.



Sensibilisation à l'entrepreneuriat : L’association Entreprendre Pour Apprendre a pour objectif de permettre à des élèves de collèges et lycées de créer leurs propres mini-entreprises au cours d’une année scolaire grâce à un accompagnement de proximité menés par des professeurs formés aux techniques EPA et des mentors chefs d’entreprises.



Développer les échanges et l'immersion des enseignants dans les entreprises dans le but de sensibiliser les personnels encadrants de l’Education Nationale et les chefs d’entreprise à leurs problématiques réciproques.



Ateliers regards croisés. Afin de créer un réflexe d’échanges entre chefs d’entreprise et chefs d’établissement sur les problématiques Emploi, Formation, Orientation Professionnelle, l’Académie et le MEDEF Réunion organiseront sur les bassins Nord/Est et Sud/Ouest, des ateliers et tables rondes associant les élèves.



Le contrat GADIAMB (contrat de professionnalisa3on avec forma3on au sein de l’entreprise) à destination de jeunes décrocheurs, notamment en partenariat avec le RSMA, les Missions Locales de La Réunion et acteurs des PSAD PSAD (Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs).