Le Mahavéli sert "encore" à vendre de l’alcool

Le 09/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1349

Une célèbre marque de whisky n’a pas hésité à s’emparer des couleurs de La Réunion pour la promotion de son produit.



Ce cliché a été pris dans un centre commercial du Sud. On y voit une statue grandeur nature représentant le logo d’une célèbre marque d’alcool aux couleurs de notre île. Un coup de Com qui ne passe pas auprès de certains zinfonautes qui nous ont signalé cette aberration.



Une même polémique était née l’année dernière avec une célèbre marque locale de rhum qui avait également utilisé le Mahavéli pour ses bouteilles. Le docteur David Mété, chef du service d’addictologie au CHU de Bellepierre, avait alors critiqué l’usurpation des symboles du patrimoine de La Réunion à des fins "bassement mercantiles". L’addictologue mène depuis longtemps un combat contre les publicités pour l’alcool et regrette la fiscalité réduite des rhums dans les DOM.



À La Réunion, l’abus d’alcool coûte la vie à 220 personnes par an. En 2017, l’île comptait 22 passages quotidiens aux urgences en lien direct avec l’alcool dans les services d’urgences de l’île. Soit 4,6% des passages annuels aux urgences toutes causes confondues (contre 1,4 en métropole). De plus, le taux de mortalité des principales pathologies en lien direct avec l’alcool est de 40% supérieur à celui de la métropole chez les hommes.



Rappelons donc une nouvelle fois que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.